Токеномика Raini Studios Token (RST) Откройте для себя ключевую информацию о Raini Studios Token (RST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Raini Studios Token (RST) Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings. Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse. With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master. Официальный сайт: https://www.raini.io/ Купить RST сейчас!

Токеномика и анализ цен Raini Studios Token (RST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Raini Studios Token (RST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,14M $ 1,14M $ 1,14M Общее предложение: $ 919,28M $ 919,28M $ 919,28M Оборотное предложение: $ 565,02M $ 565,02M $ 565,02M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,85M $ 1,85M $ 1,85M Исторический максимум: $ 0,13423 $ 0,13423 $ 0,13423 Исторический минимум: $ 0,00114437 $ 0,00114437 $ 0,00114437 Текущая цена: $ 0,00200835 $ 0,00200835 $ 0,00200835 Узнайте больше о цене Raini Studios Token (RST)

Токеномика Raini Studios Token (RST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Raini Studios Token (RST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RST, изучите текущую цену RST!

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