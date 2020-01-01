Токеномика Raini Studios Token (RST)

Токеномика Raini Studios Token (RST)

Откройте для себя ключевую информацию о Raini Studios Token (RST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Raini Studios Token (RST)

Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings.

Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse.

With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master.

Официальный сайт:
https://www.raini.io/

Токеномика и анализ цен Raini Studios Token (RST)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Raini Studios Token (RST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,14M
$ 1,14M$ 1,14M
Общее предложение:
$ 919,28M
$ 919,28M$ 919,28M
Оборотное предложение:
$ 565,02M
$ 565,02M$ 565,02M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,85M
$ 1,85M$ 1,85M
Исторический максимум:
$ 0,13423
$ 0,13423$ 0,13423
Исторический минимум:
$ 0,00114437
$ 0,00114437$ 0,00114437
Текущая цена:
$ 0,00200835
$ 0,00200835$ 0,00200835

Токеномика Raini Studios Token (RST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Raini Studios Token (RST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RST, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RST.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RST, изучите текущую цену RST!

Прогноз цены RST

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.