Токеномика Pentagon Chain (PC) Откройте для себя ключевую информацию о Pentagon Chain (PC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pentagon Chain (PC) Pentagon Chain is a next-generation Layer-2 blockchain optimized for gaming, decentralized social worlds, and AI-powered experiences. The PC token is the native gas token of Pentagon Chain and first minted on Ethereum as an ERC-20 token. It powers transaction fees, incentivizes network participants, and enables seamless interaction across an expansive ecosystem of games and digital identity on Pentagon Games ecosystem. With low transaction fees, high scalability, and strong Web3 integrations, Pentagon Chain is building the future of user-owned digital economies. Официальный сайт: https://pentagon.games/ Купить PC сейчас!

Токеномика и анализ цен Pentagon Chain (PC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pentagon Chain (PC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 525,69K $ 525,69K $ 525,69K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 28,42K $ 28,42K $ 28,42K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,50M $ 18,50M $ 18,50M Исторический максимум: $ 19,93 $ 19,93 $ 19,93 Исторический минимум: $ 11,68 $ 11,68 $ 11,68 Текущая цена: $ 18,46 $ 18,46 $ 18,46 Узнайте больше о цене Pentagon Chain (PC)

Токеномика Pentagon Chain (PC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pentagon Chain (PC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PC, изучите текущую цену PC!

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