Токеномика Penguin Finance (PEFI) Откройте для себя ключевую информацию о Penguin Finance (PEFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Penguin Finance (PEFI) Penguin Finance is a yield farming and staking DeFi application built on the Avalanche Network. Our Igloos (Yield Farms) allow you to stake your Pangolin liquidity provider (LP) tokens within the PeFi ecosystem in order to receive a percentage of all $PEFI rewards that are distributed by the network. The PenguinToken ($PEFI) is the lifeblood of the Penguin Finance Ecosystem. Penguins are able to stake their tokens to receive both staking rewards and fees that are collected by applications within the Penguin Finance Ecosystem. Rather than being purely speculative, PEFI's value is derived from the fees that are collected from the protocol's users and its utility within PeFi, as well as burning mechanisms. PEFI tokens will have a wide arrange of applications ranging from their use in custom yield farming strategies, our upcoming ultra low-fee Prediction Markets, NFTs, and the famed Penguin Arena. Официальный сайт: https://penguinfinance.org/ Купить PEFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Penguin Finance (PEFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Penguin Finance (PEFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 85,68K $ 85,68K $ 85,68K Общее предложение: $ 19,16M $ 19,16M $ 19,16M Оборотное предложение: $ 19,16M $ 19,16M $ 19,16M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 85,68K $ 85,68K $ 85,68K Исторический максимум: $ 6,89 $ 6,89 $ 6,89 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00447325 $ 0,00447325 $ 0,00447325 Узнайте больше о цене Penguin Finance (PEFI)

Токеномика Penguin Finance (PEFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Penguin Finance (PEFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEFI, изучите текущую цену PEFI!

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