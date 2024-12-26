Цена Penguin Finance (PEFI)
Текущая цена Penguin Finance (PEFI) сегодня составляет 0.01164697 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 223.10K USD. Цена PEFI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Penguin Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 318.90 USD
- Изменение цены Penguin Finance в течение дня составляет -2.49%
- Оборотное предложение составляет 19.16M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене PEFI к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах PEFI.
За сегодня изменение цены Penguin Finance на USD составило $ -0.00029756406309208.
За последние 30 дней изменение цены Penguin Finance на USD составило $ -0.0006371626.
За последние 60 дней изменение цены Penguin Finance на USD составило $ +0.0050108386.
За последние 90 дней изменение цены Penguin Finance на USD составило $ +0.002030047996364573.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00029756406309208
|-2.49%
|30 дней
|$ -0.0006371626
|-5.47%
|60 дней
|$ +0.0050108386
|+43.02%
|90 дней
|$ +0.002030047996364573
|+21.11%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Penguin Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.20%
-2.49%
-8.37%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Penguin Finance is a yield farming and staking DeFi application built on the Avalanche Network. Our Igloos (Yield Farms) allow you to stake your Pangolin liquidity provider (LP) tokens within the PeFi ecosystem in order to receive a percentage of all $PEFI rewards that are distributed by the network. The PenguinToken ($PEFI) is the lifeblood of the Penguin Finance Ecosystem. Penguins are able to stake their tokens to receive both staking rewards and fees that are collected by applications within the Penguin Finance Ecosystem. Rather than being purely speculative, PEFI's value is derived from the fees that are collected from the protocol's users and its utility within PeFi, as well as burning mechanisms. PEFI tokens will have a wide arrange of applications ranging from their use in custom yield farming strategies, our upcoming ultra low-fee Prediction Markets, NFTs, and the famed Penguin Arena.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 PEFI к AUD
A$0.018635152
|1 PEFI к GBP
￡0.0092011063
|1 PEFI к EUR
€0.0111810912
|1 PEFI к USD
$0.01164697
|1 PEFI к MYR
RM0.0521784256
|1 PEFI к TRY
₺0.4096239349
|1 PEFI к JPY
¥1.8314860325
|1 PEFI к RUB
₽1.1638817121
|1 PEFI к INR
₹0.9945347683
|1 PEFI к IDR
Rp187.8543285391
|1 PEFI к PHP
₱0.6832112602
|1 PEFI к EGP
￡E.0.5923648942
|1 PEFI к BRL
R$0.0782676384
|1 PEFI к CAD
C$0.0166551671
|1 PEFI к BDT
৳1.389483521
|1 PEFI к NGN
₦18.0014403623
|1 PEFI к UAH
₴0.4875421642
|1 PEFI к VES
Bs0.59399547
|1 PEFI к PKR
Rs3.2370423721
|1 PEFI к KZT
₸6.0253269901
|1 PEFI к THB
฿0.3977440255
|1 PEFI к TWD
NT$0.3806229796
|1 PEFI к CHF
Fr0.010482273
|1 PEFI к HKD
HK$0.090846366
|1 PEFI к MAD
.د.م0.1171685182