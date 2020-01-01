Токеномика PayPal USD (PYUSD)

Токеномика PayPal USD (PYUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о PayPal USD (PYUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о PayPal USD (PYUSD)

PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company.

Официальный сайт:
https://www.paypal.com/us/digital-wallet/manage-money/crypto/pyusd

Токеномика и анализ цен PayPal USD (PYUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PayPal USD (PYUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 956,51M
$ 956,51M$ 956,51M
Общее предложение:
$ 960,21M
$ 960,21M$ 960,21M
Оборотное предложение:
$ 957,13M
$ 957,13M$ 957,13M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 959,59M
$ 959,59M$ 959,59M
Исторический максимум:
$ 1,021
$ 1,021$ 1,021
Исторический минимум:
$ 0,959426
$ 0,959426$ 0,959426
Текущая цена:
$ 0,999333
$ 0,999333$ 0,999333

Токеномика PayPal USD (PYUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PayPal USD (PYUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PYUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PYUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PYUSD, изучите текущую цену PYUSD!

Прогноз цены PYUSD

Хотите узнать, куда может двигаться PYUSD? Наша страница прогноза цены PYUSD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.