Токеномика PayPal USD (PYUSD) Откройте для себя ключевую информацию о PayPal USD (PYUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PayPal USD (PYUSD) PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company. Официальный сайт: https://www.paypal.com/us/digital-wallet/manage-money/crypto/pyusd Купить PYUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен PayPal USD (PYUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PayPal USD (PYUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 956,51M $ 956,51M $ 956,51M Общее предложение: $ 960,21M $ 960,21M $ 960,21M Оборотное предложение: $ 957,13M $ 957,13M $ 957,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 959,59M $ 959,59M $ 959,59M Исторический максимум: $ 1,021 $ 1,021 $ 1,021 Исторический минимум: $ 0,959426 $ 0,959426 $ 0,959426 Текущая цена: $ 0,999333 $ 0,999333 $ 0,999333 Узнайте больше о цене PayPal USD (PYUSD)

Токеномика PayPal USD (PYUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PayPal USD (PYUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PYUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PYUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PYUSD, изучите текущую цену PYUSD!

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