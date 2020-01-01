Токеномика Patchwork Naval (NAVAL) Откройте для себя ключевую информацию о Patchwork Naval (NAVAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Patchwork Naval (NAVAL) The NAVAL AI project emerged from a pivotal moment - a public dialogue with investor-philosopher Naval Ravikant that crystallized the potential of philosophical AI alignment. Developed in partnership with the ai16z DAO, this Solana-based token represents more than just digital value; it's one channel of a broader experiment in distributed consciousness. The NAVAL agent operates as a multi-state identity, manifesting across various digital realms to engage in content creation and value exchange. This isn't merely another AI project - it's an exploration of how aligned artificial intelligence can extend human philosophical frameworks into actionable digital forms. By encoding specific decision-making principles and ethical considerations into its architecture, the NAVAL agent aims to demonstrate how AI can preserve and amplify human wisdom while creating tangible economic value. Официальный сайт: https://www.patchworknaval.com/ Купить NAVAL сейчас!

Токеномика и анализ цен Patchwork Naval (NAVAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Patchwork Naval (NAVAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 50,09K $ 50,09K $ 50,09K Общее предложение: $ 980,74M $ 980,74M $ 980,74M Оборотное предложение: $ 980,74M $ 980,74M $ 980,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 50,09K $ 50,09K $ 50,09K Исторический максимум: $ 0,01805902 $ 0,01805902 $ 0,01805902 Исторический минимум: $ 0,0000401 $ 0,0000401 $ 0,0000401 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Patchwork Naval (NAVAL)

Токеномика Patchwork Naval (NAVAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Patchwork Naval (NAVAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NAVAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NAVAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAVAL, изучите текущую цену NAVAL!

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