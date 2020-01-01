Токеномика Patchwork Naval (NAVAL)

Токеномика Patchwork Naval (NAVAL)

Откройте для себя ключевую информацию о Patchwork Naval (NAVAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Patchwork Naval (NAVAL)

The NAVAL AI project emerged from a pivotal moment - a public dialogue with investor-philosopher Naval Ravikant that crystallized the potential of philosophical AI alignment. Developed in partnership with the ai16z DAO, this Solana-based token represents more than just digital value; it's one channel of a broader experiment in distributed consciousness. The NAVAL agent operates as a multi-state identity, manifesting across various digital realms to engage in content creation and value exchange. This isn't merely another AI project - it's an exploration of how aligned artificial intelligence can extend human philosophical frameworks into actionable digital forms. By encoding specific decision-making principles and ethical considerations into its architecture, the NAVAL agent aims to demonstrate how AI can preserve and amplify human wisdom while creating tangible economic value.

Официальный сайт:
https://www.patchworknaval.com/

Токеномика и анализ цен Patchwork Naval (NAVAL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Patchwork Naval (NAVAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 50,09K
$ 50,09K$ 50,09K
Общее предложение:
$ 980,74M
$ 980,74M$ 980,74M
Оборотное предложение:
$ 980,74M
$ 980,74M$ 980,74M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 50,09K
$ 50,09K$ 50,09K
Исторический максимум:
$ 0,01805902
$ 0,01805902$ 0,01805902
Исторический минимум:
$ 0,0000401
$ 0,0000401$ 0,0000401
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Patchwork Naval (NAVAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Patchwork Naval (NAVAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NAVAL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NAVAL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAVAL, изучите текущую цену NAVAL!

Прогноз цены NAVAL

Хотите узнать, куда может двигаться NAVAL? Наша страница прогноза цены NAVAL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.