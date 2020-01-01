Токеномика opTrade AI (OPTR) Откройте для себя ключевую информацию о opTrade AI (OPTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о opTrade AI (OPTR) Welcome to opTrade AI, the world's first real-time crypto intelligence trading ecosystem for Ethereum. What is opTrade AI? opTrade AI is an advanced trading platform that combines artificial intelligence with blockchain technology to provide automated trading strategies, real-time market analysis, and AI-powered insights for cryptocurrency traders. How does the $OPTR token work? The $OPTR token is the utility token powering the opTrade AI ecosystem. It grants access to membership tiers, provides trading fee discounts, enables governance participation, and accumulates value through the platform's revenue sharing model. What are the membership tiers? opTrade AI offers four membership tiers: Rookie, Trader, Pro, and Elite. Each tier provides escalating benefits and features, with access determined by the amount of $OPTR tokens held or a monthly subscription fee. How do I get started? To begin, join our community on Telegram, acquire $OPTR tokens through Uniswap, and connect with our opTx Smart Trading Bot. As we progress through our roadmap, additional features and the full trading terminal will become available. Официальный сайт: https://www.optrade.ai/ Купить OPTR сейчас!

Токеномика и анализ цен opTrade AI (OPTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене opTrade AI (OPTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 679,83K $ 679,83K $ 679,83K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 860,49K $ 860,49K $ 860,49K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 790,05K $ 790,05K $ 790,05K Исторический максимум: $ 2,34 $ 2,34 $ 2,34 Исторический минимум: $ 0,246372 $ 0,246372 $ 0,246372 Текущая цена: $ 0,788359 $ 0,788359 $ 0,788359 Узнайте больше о цене opTrade AI (OPTR)

Токеномика opTrade AI (OPTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики opTrade AI (OPTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OPTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OPTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPTR, изучите текущую цену OPTR!

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