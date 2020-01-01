Токеномика Ooga Booga (OOGA)

Токеномика Ooga Booga (OOGA)

Откройте для себя ключевую информацию о Ooga Booga (OOGA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ooga Booga (OOGA)

Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live.

Официальный сайт:
https://www.oogabooga.io

Токеномика и анализ цен Ooga Booga (OOGA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ooga Booga (OOGA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 626,29K
$ 626,29K$ 626,29K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 18,34M
$ 18,34M$ 18,34M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,41M
$ 3,41M$ 3,41M
Исторический максимум:
$ 0,336797
$ 0,336797$ 0,336797
Исторический минимум:
$ 0,03370863
$ 0,03370863$ 0,03370863
Текущая цена:
$ 0,03413367
$ 0,03413367$ 0,03413367

Токеномика Ooga Booga (OOGA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ooga Booga (OOGA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OOGA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OOGA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OOGA, изучите текущую цену OOGA!

Прогноз цены OOGA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.