Токеномика Ooga Booga (OOGA) Откройте для себя ключевую информацию о Ooga Booga (OOGA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ooga Booga (OOGA) Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live. Официальный сайт: https://www.oogabooga.io Купить OOGA сейчас!

Токеномика и анализ цен Ooga Booga (OOGA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ooga Booga (OOGA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 626,29K $ 626,29K $ 626,29K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 18,34M $ 18,34M $ 18,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,41M $ 3,41M $ 3,41M Исторический максимум: $ 0,336797 $ 0,336797 $ 0,336797 Исторический минимум: $ 0,03370863 $ 0,03370863 $ 0,03370863 Текущая цена: $ 0,03413367 $ 0,03413367 $ 0,03413367 Узнайте больше о цене Ooga Booga (OOGA)

Токеномика Ooga Booga (OOGA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ooga Booga (OOGA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OOGA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OOGA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OOGA, изучите текущую цену OOGA!

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