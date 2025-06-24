Цена Ooga Booga (OOGA)
Текущая цена Ooga Booga (OOGA) сегодня составляет 0,057347 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1,05M USD. Цена OOGA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Ooga Booga:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Ooga Booga в течение дня составляет +9,92%
- Оборотное предложение составляет 18,27M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене OOGA к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах OOGA.
За сегодня изменение цены Ooga Booga на USD составило $ +0,00517561.
За последние 30 дней изменение цены Ooga Booga на USD составило $ -0,0269155506.
За последние 60 дней изменение цены Ooga Booga на USD составило $ -0,0457419112.
За последние 90 дней изменение цены Ooga Booga на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,00517561
|+9,92%
|30 дней
|$ -0,0269155506
|-46,93%
|60 дней
|$ -0,0457419112
|-79,76%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Ooga Booga: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1,32%
+9,92%
-38,85%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Понимание токеномики Ooga Booga (OOGA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена OOGA прямо сейчас!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 OOGA к VND
₫1 509,086305
|1 OOGA к AUD
A$0,08831438
|1 OOGA к GBP
￡0,04186331
|1 OOGA к EUR
€0,04931842
|1 OOGA к USD
$0,057347
|1 OOGA к MYR
RM0,24372475
|1 OOGA к TRY
₺2,27438202
|1 OOGA к JPY
¥8,35087014
|1 OOGA к RUB
₽4,50116603
|1 OOGA к INR
₹4,93987058
|1 OOGA к IDR
Rp940,11460368
|1 OOGA к KRW
₩78,34288364
|1 OOGA к PHP
₱3,26648512
|1 OOGA к EGP
￡E.2,90577249
|1 OOGA к BRL
R$0,31483503
|1 OOGA к CAD
C$0,07856539
|1 OOGA к BDT
৳7,0078034
|1 OOGA к NGN
₦88,77200906
|1 OOGA к UAH
₴2,40111889
|1 OOGA к VES
Bs5,906741
|1 OOGA к PKR
Rs16,2636092
|1 OOGA к KZT
₸29,93054624
|1 OOGA к THB
฿1,87868772
|1 OOGA к TWD
NT$1,69689773
|1 OOGA к AED
د.إ0,21046349
|1 OOGA к CHF
Fr0,04645107
|1 OOGA к HKD
HK$0,44960048
|1 OOGA к MAD
.د.م0,51899035
|1 OOGA к MXN
$1,09418076