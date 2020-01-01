Токеномика Official Crypto Nostra (OCN)

Токеномика Official Crypto Nostra (OCN)

Откройте для себя ключевую информацию о Official Crypto Nostra (OCN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Official Crypto Nostra (OCN)

The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different.

$OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all.

The Goal

A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood.

$OCN Utility

  • Trade Tokens for Book
  • Trade Tokens for Merch
  • Trade Tokens for Nfts

Официальный сайт:
http://www.officialcryptonostra.com/
Whitepaper:
https://officialcryptonostra.com/ocnwhitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Official Crypto Nostra (OCN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Official Crypto Nostra (OCN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,55M
$ 8,55M$ 8,55M
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,55M
$ 8,55M$ 8,55M
Исторический максимум:
$ 0,00742022
$ 0,00742022$ 0,00742022
Исторический минимум:
$ 0,00292138
$ 0,00292138$ 0,00292138
Текущая цена:
$ 0,00427624
$ 0,00427624$ 0,00427624

Токеномика Official Crypto Nostra (OCN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Official Crypto Nostra (OCN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OCN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OCN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OCN, изучите текущую цену OCN!

Прогноз цены OCN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.