Токеномика Official Crypto Nostra (OCN) Откройте для себя ключевую информацию о Official Crypto Nostra (OCN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Official Crypto Nostra (OCN) The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility Trade Tokens for Book

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Trade Tokens for Nfts Официальный сайт: http://www.officialcryptonostra.com/ Whitepaper: https://officialcryptonostra.com/ocnwhitepaper.pdf Купить OCN сейчас!

Токеномика и анализ цен Official Crypto Nostra (OCN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Official Crypto Nostra (OCN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,55M $ 8,55M $ 8,55M Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,55M $ 8,55M $ 8,55M Исторический максимум: $ 0,00742022 $ 0,00742022 $ 0,00742022 Исторический минимум: $ 0,00292138 $ 0,00292138 $ 0,00292138 Текущая цена: $ 0,00427624 $ 0,00427624 $ 0,00427624 Узнайте больше о цене Official Crypto Nostra (OCN)

Токеномика Official Crypto Nostra (OCN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Official Crypto Nostra (OCN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OCN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OCN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OCN, изучите текущую цену OCN!

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