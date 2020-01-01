Токеномика Official Crypto Nostra (OCN)
Информация о Official Crypto Nostra (OCN)
The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different.
$OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all.
The Goal
A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood.
$OCN Utility
- Trade Tokens for Book
- Trade Tokens for Merch
- Trade Tokens for Nfts
Токеномика и анализ цен Official Crypto Nostra (OCN)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Official Crypto Nostra (OCN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Official Crypto Nostra (OCN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Official Crypto Nostra (OCN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов OCN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов OCN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OCN, изучите текущую цену OCN!
Прогноз цены OCN
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.