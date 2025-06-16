Цена Official Crypto Nostra (OCN)
Текущая цена Official Crypto Nostra (OCN) сегодня составляет 0,00488636 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 9,76M USD. Цена OCN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Official Crypto Nostra:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Official Crypto Nostra в течение дня составляет +1,41%
- Оборотное предложение составляет 2,00B USD
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За сегодня изменение цены Official Crypto Nostra на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Official Crypto Nostra на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Official Crypto Nostra на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Official Crypto Nostra на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1,41%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Official Crypto Nostra: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,25%
+1,41%
-28,66%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility * Trade Tokens for Book * Trade Tokens for Merch * Trade Tokens for Nfts
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