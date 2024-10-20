Токеномика NULL MATRIX (NULL) Откройте для себя ключевую информацию о NULL MATRIX (NULL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NULL MATRIX (NULL) NULL Matrix is a deflationary token (starting 10k NULL tokens) that utilizes a renounced immutable contract to accumulate trading fees from every transactions to burn NULL tokens every 8 hours. The NULL Matrix created 10 managed liquidity pools on Base chain. The 10 tokens that were picked were the top volumes tokens on Base at inception on Oct 20, 2024. Since the NULL Matrix owns and manages the 10 liquidity pools, it can accumulate the trading fees from each LP (most are 1%) and store it within the smart contract. Every 8 hours, it will utilize the fees collected to buy NULL and burn them. Since there are so many liquidity pairing now, it can accumulate fees faster and faster as each LP paired with the top volumes coins on base will create massive price inequalities between each LP. Arbitrage bots, users and uniswap router will automatically arbitrage all the LP to equalize the price, thus generating massive amount of transactions that goes through the Null Matrix thus creating a steady burning mechanism of the 10k supplies. Официальный сайт: https://dune.com/nullmatrix/dashboard Купить NULL сейчас!

Токеномика и анализ цен NULL MATRIX (NULL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NULL MATRIX (NULL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 59,21K $ 59,21K $ 59,21K Общее предложение: $ 8,78K $ 8,78K $ 8,78K Оборотное предложение: $ 8,78K $ 8,78K $ 8,78K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 59,21K $ 59,21K $ 59,21K Исторический максимум: $ 387,03 $ 387,03 $ 387,03 Исторический минимум: $ 4,81 $ 4,81 $ 4,81 Текущая цена: $ 6,74 $ 6,74 $ 6,74 Узнайте больше о цене NULL MATRIX (NULL)

Токеномика NULL MATRIX (NULL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NULL MATRIX (NULL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NULL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NULL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NULL, изучите текущую цену NULL!

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