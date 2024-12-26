Цена NULL MATRIX (NULL)
Текущая цена NULL MATRIX (NULL) сегодня составляет 41.31 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 385.91K USD. Цена NULL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка NULL MATRIX:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 20.21K USD
- Изменение цены NULL MATRIX в течение дня составляет -10.19%
- Оборотное предложение составляет 9.34K USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене NULL к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах NULL.
За сегодня изменение цены NULL MATRIX на USD составило $ -4.6916070341114.
За последние 30 дней изменение цены NULL MATRIX на USD составило $ -27.0300996540.
За последние 60 дней изменение цены NULL MATRIX на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены NULL MATRIX на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -4.6916070341114
|-10.19%
|30 дней
|$ -27.0300996540
|-65.43%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен NULL MATRIX: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.94%
-10.19%
-22.11%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
NULL Matrix is a deflationary token (starting 10k NULL tokens) that utilizes a renounced immutable contract to accumulate trading fees from every transactions to burn NULL tokens every 8 hours. The NULL Matrix created 10 managed liquidity pools on Base chain. The 10 tokens that were picked were the top volumes tokens on Base at inception on Oct 20, 2024. Since the NULL Matrix owns and manages the 10 liquidity pools, it can accumulate the trading fees from each LP (most are 1%) and store it within the smart contract. Every 8 hours, it will utilize the fees collected to buy NULL and burn them. Since there are so many liquidity pairing now, it can accumulate fees faster and faster as each LP paired with the top volumes coins on base will create massive price inequalities between each LP. Arbitrage bots, users and uniswap router will automatically arbitrage all the LP to equalize the price, thus generating massive amount of transactions that goes through the Null Matrix thus creating a steady burning mechanism of the 10k supplies.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 NULL к AUD
A$66.096
|1 NULL к GBP
￡32.6349
|1 NULL к EUR
€39.6576
|1 NULL к USD
$41.31
|1 NULL к MYR
RM185.0688
|1 NULL к TRY
₺1,452.8727
|1 NULL к JPY
¥6,497.2368
|1 NULL к RUB
₽4,128.1083
|1 NULL к INR
₹3,527.4609
|1 NULL к IDR
Rp666,290.2293
|1 NULL к PHP
₱2,423.2446
|1 NULL к EGP
￡E.2,101.0266
|1 NULL к BRL
R$278.0163
|1 NULL к CAD
C$59.0733
|1 NULL к BDT
৳4,928.283
|1 NULL к NGN
₦63,848.3229
|1 NULL к UAH
₴1,729.2366
|1 NULL к VES
Bs2,106.81
|1 NULL к PKR
Rs11,481.2883
|1 NULL к KZT
₸21,370.9023
|1 NULL к THB
฿1,409.9103
|1 NULL к TWD
NT$1,350.0108
|1 NULL к CHF
Fr36.7659
|1 NULL к HKD
HK$322.218
|1 NULL к MAD
.د.م415.5786