Токеномика Nsure Network (NSURE) Откройте для себя ключевую информацию о Nsure Network (NSURE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nsure Network (NSURE) NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change. Официальный сайт: https://nsure.network/ Купить NSURE сейчас!

Токеномика и анализ цен Nsure Network (NSURE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nsure Network (NSURE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,48K $ 28,48K $ 28,48K Общее предложение: $ 65,27M $ 65,27M $ 65,27M Оборотное предложение: $ 23,73M $ 23,73M $ 23,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 78,34K $ 78,34K $ 78,34K Исторический максимум: $ 3,42 $ 3,42 $ 3,42 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00122024 $ 0,00122024 $ 0,00122024 Узнайте больше о цене Nsure Network (NSURE)

Токеномика Nsure Network (NSURE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nsure Network (NSURE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NSURE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NSURE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NSURE, изучите текущую цену NSURE!

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