Цена Nsure Network (NSURE)
Текущая цена Nsure Network (NSURE) сегодня составляет 0.0022795 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 53.86K USD. Цена NSURE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Nsure Network:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 127.84K USD
- Изменение цены Nsure Network в течение дня составляет +0.89%
- Оборотное предложение составляет 23.73M USD
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За сегодня изменение цены Nsure Network на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Nsure Network на USD составило $ -0.0004568760.
За последние 60 дней изменение цены Nsure Network на USD составило $ +0.0001794529.
За последние 90 дней изменение цены Nsure Network на USD составило $ -0.0001001351456749705.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.89%
|30 дней
|$ -0.0004568760
|-20.04%
|60 дней
|$ +0.0001794529
|+7.87%
|90 дней
|$ -0.0001001351456749705
|-4.20%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Nsure Network: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.03%
+0.89%
-2.86%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change.
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