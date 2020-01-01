Токеномика Moon Tropica (CAH) Откройте для себя ключевую информацию о Moon Tropica (CAH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Moon Tropica (CAH) Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse. Официальный сайт: http://moontropica.com Купить CAH сейчас!

Токеномика и анализ цен Moon Tropica (CAH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Moon Tropica (CAH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,59M $ 4,59M $ 4,59M Общее предложение: $ 3,50M $ 3,50M $ 3,50M Оборотное предложение: $ 2,81M $ 2,81M $ 2,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,72M $ 5,72M $ 5,72M Исторический максимум: $ 53,6 $ 53,6 $ 53,6 Исторический минимум: $ 0,136106 $ 0,136106 $ 0,136106 Текущая цена: $ 1,63 $ 1,63 $ 1,63 Узнайте больше о цене Moon Tropica (CAH)

Токеномика Moon Tropica (CAH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Moon Tropica (CAH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CAH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CAH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAH, изучите текущую цену CAH!

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