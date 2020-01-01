Токеномика Measurable Data (MDT) Откройте для себя ключевую информацию о Measurable Data (MDT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Measurable Data (MDT) Measurable Data Token (MDT) is a decentralized data exchange ecosystem connecting users, data providers, and data buyers and denominates the value of data. Официальный сайт: https://mdt.io Whitepaper: https://www.mdt.co/cn/docs/whitepaper_CN.pdf Купить MDT сейчас!

Токеномика и анализ цен Measurable Data (MDT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Measurable Data (MDT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,49M $ 8,49M $ 8,49M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 606,32M $ 606,32M $ 606,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,00M $ 14,00M $ 14,00M Исторический максимум: $ 0,168053 $ 0,168053 $ 0,168053 Исторический минимум: $ 0,00173261 $ 0,00173261 $ 0,00173261 Текущая цена: $ 0,0140058 $ 0,0140058 $ 0,0140058 Узнайте больше о цене Measurable Data (MDT)

Токеномика Measurable Data (MDT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Measurable Data (MDT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MDT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MDT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MDT, изучите текущую цену MDT!

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