Токеномика Maya Protocol (CACAO) Откройте для себя ключевую информацию о Maya Protocol (CACAO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Maya Protocol (CACAO) Maya Protocol is a Cosmos SDK-based decentralized liquidity protocol that enables native swaps across blockchains in a non-custodial manner. It is a friendly fork of THORChain that maintains backward compatibility and complements it with new unique features, and innovation, such as Liquidity Nodes. Like THORChain, Maya does not peg or wrap assets, and does not use bridges. It allows users to swap real native assets, fully permissionless, no KYC, and self-custody, minimizing exposure to centralized and counterparty risks. Официальный сайт: https://www.mayaprotocol.com/ Whitepaper: https://docs.mayaprotocol.com/ Купить CACAO сейчас!

Токеномика и анализ цен Maya Protocol (CACAO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Maya Protocol (CACAO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,06M $ 17,06M $ 17,06M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,06M $ 17,06M $ 17,06M Исторический максимум: $ 1,43 $ 1,43 $ 1,43 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,170608 $ 0,170608 $ 0,170608 Узнайте больше о цене Maya Protocol (CACAO)

Токеномика Maya Protocol (CACAO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Maya Protocol (CACAO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CACAO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CACAO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CACAO, изучите текущую цену CACAO!

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