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Цена Maya Protocol (CACAO)

USD

График цены Maya Protocol (CACAO) в реальном времени

$0.489651
$0.489651$0.489651
-5.00%(1D)

Цена Maya Protocol (CACAO) сегодня

Текущая цена Maya Protocol (CACAO) сегодня составляет 0.489834 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 48.94M USD. Цена CACAO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Maya Protocol:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.73M USD
- Изменение цены Maya Protocol в течение дня составляет -5.02%
- Оборотное предложение составляет 100.00M USD

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Ценовые показатели Maya Protocol (CACAO) - USD

За сегодня изменение цены Maya Protocol на USD составило $ -0.0259259063058634.
За последние 30 дней изменение цены Maya Protocol на USD составило $ -0.0837327137.
За последние 60 дней изменение цены Maya Protocol на USD составило $ -0.0359353488.
За последние 90 дней изменение цены Maya Protocol на USD составило $ -0.1298317246068068.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0259259063058634-5.02%
30 дней$ -0.0837327137-17.09%
60 дней$ -0.0359353488-7.33%
90 дней$ -0.1298317246068068-20.95%

Анализ цен Maya Protocol (CACAO)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Maya Protocol: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.486481
$ 0.486481$ 0.486481

$ 0.516221
$ 0.516221$ 0.516221

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

+0.26%

-5.02%

-18.54%

Рыночная информация Maya Protocol (CACAO)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 48.94M
$ 48.94M$ 48.94M

$ 3.73M
$ 3.73M$ 3.73M

100.00M
100.00M 100.00M

Что такое Maya Protocol (CACAO)

Maya Protocol is a Cosmos SDK-based decentralized liquidity protocol that enables native swaps across blockchains in a non-custodial manner. It is a friendly fork of THORChain that maintains backward compatibility and complements it with new unique features, and innovation, such as Liquidity Nodes. Like THORChain, Maya does not peg or wrap assets, and does not use bridges. It allows users to swap real native assets, fully permissionless, no KYC, and self-custody, minimizing exposure to centralized and counterparty risks.

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Источник Maya Protocol (CACAO)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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CACAO на местную валюту

1 CACAO к AUD
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1 CACAO к GBP
0.38696886
1 CACAO к EUR
0.47024064
1 CACAO к USD
$0.489834
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