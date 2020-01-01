Токеномика Ishi Go (ISHI) Откройте для себя ключевую информацию о Ishi Go (ISHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ishi Go (ISHI) $ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve. Официальный сайт: https://shibainusfather.meme/ Whitepaper: https://shibainusfather.meme/ Купить ISHI сейчас!

Токеномика и анализ цен Ishi Go (ISHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ishi Go (ISHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 307,46K $ 307,46K $ 307,46K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 307,46K $ 307,46K $ 307,46K Исторический максимум: $ 0,00194537 $ 0,00194537 $ 0,00194537 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00030746 $ 0,00030746 $ 0,00030746 Узнайте больше о цене Ishi Go (ISHI)

Токеномика Ishi Go (ISHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ishi Go (ISHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ISHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ISHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ISHI, изучите текущую цену ISHI!

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