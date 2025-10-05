Что такое Ishi Go (ISHI)

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ishi Go (ISHI) Сколько стоит Ishi Go (ISHI) на сегодня? Актуальная цена ISHI в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ISHI в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ISHI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Ishi Go? Рыночная капитализация ISHI составляет $ 54,17K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ISHI? Циркулирующее предложение ISHI составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) ISHI? ISHI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00194537 USD . Какова была минимальная цена ISHI за все время (ATL)? ISHI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов ISHI? Объем торгов за последние 24 часа для ISHI составляет -- USD . Вырастет ли ISHI в цене в этом году? ISHI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ISHI для более подробного анализа.

