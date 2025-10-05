Текущая цена Ishi Go сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены ISHI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ISHI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Ishi Go сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены ISHI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ISHI прямо сейчас на MEXC.

Страница обновлена: 2025-10-05 08:10:18 (UTC+8)

Информация о ценах Ishi Go (ISHI) (USD)

Текущая цена Ishi Go (ISHI) составляет --. За последние 24 часа ISHI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ISHI за все время составляет $ 0,00194537, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, ISHI изменился на +0,02% за последний час, на -3,20% за 24 часа и на +67,32% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Ishi Go (ISHI)

Текущая рыночная капитализация Ishi Go составляет $ 54,17K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ISHI составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 54,17K.

История цен Ishi Go (ISHI) в USD

За сегодня изменение цены Ishi Go на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Ishi Go на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Ishi Go на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Ishi Go на USD составило $ 0.

Сегодня$ 0-3,20%
30 дней$ 0+45,89%
60 дней$ 0+31,61%
90 дней$ 0--

Что такое Ishi Go (ISHI)

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Ishi Go (USD)

Сколько будет стоить Ishi Go (ISHI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ishi Go (ISHI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ishi Go.

Проверьте прогноз цены Ishi Go!

Токеномика Ishi Go (ISHI)

Понимание токеномики Ishi Go (ISHI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ISHI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ishi Go (ISHI)

Сколько стоит Ishi Go (ISHI) на сегодня?
Актуальная цена ISHI в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ISHI в USD?
Текущая цена ISHI в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Ishi Go?
Рыночная капитализация ISHI составляет $ 54,17K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ISHI?
Циркулирующее предложение ISHI составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ISHI?
ISHI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00194537 USD.
Какова была минимальная цена ISHI за все время (ATL)?
ISHI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов ISHI?
Объем торгов за последние 24 часа для ISHI составляет -- USD.
Вырастет ли ISHI в цене в этом году?
ISHI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ISHI для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.