Что такое HONX

Токеномика и анализ цен Honeywell xStock (HONX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Honeywell xStock (HONX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 165,93K $ 165,93K $ 165,93K Общее предложение: $ 38,33K $ 38,33K $ 38,33K Оборотное предложение: $ 870,43 $ 870,43 $ 870,43 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,31M $ 7,31M $ 7,31M Исторический максимум: $ 271,63 $ 271,63 $ 271,63 Исторический минимум: $ 186,71 $ 186,71 $ 186,71 Текущая цена: $ 190,26 $ 190,26 $ 190,26 Узнайте больше о цене Honeywell xStock (HONX) Купить HONX сейчас!

Информация о Honeywell xStock (HONX) Официальный сайт: https://xstocks.com/ Whitepaper: https://docs.backed.fi/

Токеномика Honeywell xStock (HONX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Honeywell xStock (HONX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HONX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HONX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HONX, изучите текущую цену HONX!

