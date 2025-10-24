Текущая цена Honeywell xStock сегодня составляет 217,57 USD. Следите за обновлениями цены HONX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HONX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Honeywell xStock сегодня составляет 217,57 USD. Следите за обновлениями цены HONX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HONX прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о HONX

Информация о цене HONX

Whitepaper HONX

Официальный сайт HONX

Токеномика HONX

Прогноз цен HONX

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Honeywell xStock

Цена Honeywell xStock (HONX)

Не в листинге

Текущая цена 1 HONX в USD:

$217,57
$217,57$217,57
+4,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Honeywell xStock (HONX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:45:07 (UTC+8)

Информация о ценах Honeywell xStock (HONX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 206,68
$ 206,68$ 206,68
Мин 24Ч
$ 218,87
$ 218,87$ 218,87
Макс 24Ч

$ 206,68
$ 206,68$ 206,68

$ 218,87
$ 218,87$ 218,87

$ 271,63
$ 271,63$ 271,63

$ 200,73
$ 200,73$ 200,73

+0,00%

+4,69%

+7,16%

+7,16%

Текущая цена Honeywell xStock (HONX) составляет $217,57. За последние 24 часа HONX торговался в диапазоне от $ 206,68 до $ 218,87, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HONX за все время составляет $ 271,63, а минимальная – $ 200,73.

Что касается краткосрочной динамики, HONX изменился на +0,00% за последний час, на +4,69% за 24 часа и на +7,16% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Honeywell xStock (HONX)

$ 218,67K
$ 218,67K$ 218,67K

--
----

$ 4,95M
$ 4,95M$ 4,95M

1,01K
1,01K 1,01K

22 733,1070828
22 733,1070828 22 733,1070828

Текущая рыночная капитализация Honeywell xStock составляет $ 218,67K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HONX составляет 1,01K, а общее предложение – 22733.1070828. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,95M.

История цен Honeywell xStock (HONX) в USD

За сегодня изменение цены Honeywell xStock на USD составило $ +9,74.
За последние 30 дней изменение цены Honeywell xStock на USD составило $ +8,0182377520.
За последние 60 дней изменение цены Honeywell xStock на USD составило $ -5,0008464500.
За последние 90 дней изменение цены Honeywell xStock на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +9,74+4,69%
30 дней$ +8,0182377520+3,69%
60 дней$ -5,0008464500-2,29%
90 дней$ 0--

Что такое Honeywell xStock (HONX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Honeywell xStock (HONX)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Honeywell xStock (USD)

Сколько будет стоить Honeywell xStock (HONX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Honeywell xStock (HONX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Honeywell xStock.

Проверьте прогноз цены Honeywell xStock!

HONX на местную валюту

Токеномика Honeywell xStock (HONX)

Понимание токеномики Honeywell xStock (HONX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HONX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Honeywell xStock (HONX)

Сколько стоит Honeywell xStock (HONX) на сегодня?
Актуальная цена HONX в USD – 217,57 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HONX в USD?
Текущая цена HONX в USD составляет $ 217,57. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Honeywell xStock?
Рыночная капитализация HONX составляет $ 218,67K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HONX?
Циркулирующее предложение HONX составляет 1,01K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HONX?
HONX достиг максимальной цены (ATH) в 271,63 USD.
Какова была минимальная цена HONX за все время (ATL)?
HONX достиг минимальной цены (ATL) в 200,73 USD.
Каков объем торгов HONX?
Объем торгов за последние 24 часа для HONX составляет -- USD.
Вырастет ли HONX в цене в этом году?
HONX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HONX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:45:07 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Honeywell xStock (HONX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.