Токеномика HoldOn4DearLife (HODL) Откройте для себя ключевую информацию о HoldOn4DearLife (HODL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HoldOn4DearLife (HODL) $HODL is a BSC cult token deployed on four.meme The most valuable lesson CZ ever learned: "HODL = Hold On 4 Dear Life." Lately, the crypto space has been plagued by short-term thinking—jeets dumping for quick gains and news-driven hype cycles. The art of building a strong, unique, and faithful meme community is being replaced by constant chasing of new pnd tokens. $HODL will change everything from now on. It’s the first cult token on BSC, bringing together like-minded individuals who believe in holding for generational wealth—a safe paradise for holders. As CZ recently said: "Over the last 4 years, some things never change - If you can't hold, you won't be rich." This is the mindset that will make crypto a true lifetime investment. CZ is ultra-bullish on #HODL—are you? Официальный сайт: https://www.hodlbnb.vip/ Купить HODL сейчас!

Токеномика и анализ цен HoldOn4DearLife (HODL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HoldOn4DearLife (HODL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,00K $ 14,00K $ 14,00K Общее предложение: $ 979,99M $ 979,99M $ 979,99M Оборотное предложение: $ 979,99M $ 979,99M $ 979,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,00K $ 14,00K $ 14,00K Исторический максимум: $ 0,00164695 $ 0,00164695 $ 0,00164695 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене HoldOn4DearLife (HODL)

Токеномика HoldOn4DearLife (HODL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HoldOn4DearLife (HODL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HODL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HODL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HODL, изучите текущую цену HODL!

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