Токеномика Galeon (GALEON) Откройте для себя ключевую информацию о Galeon (GALEON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Galeon (GALEON) Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals. Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals’ data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients’ privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor’s expertise. In other words, Galeon gives hospitals’ data its value back. Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers. Официальный сайт: https://blockchain.galeon.care Whitepaper: https://whitepaper.galeon.care Купить GALEON сейчас!

Токеномика и анализ цен Galeon (GALEON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Galeon (GALEON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,82M $ 7,82M $ 7,82M Общее предложение: $ 2,58B $ 2,58B $ 2,58B Оборотное предложение: $ 729,69M $ 729,69M $ 729,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,66M $ 27,66M $ 27,66M Исторический максимум: $ 0,04139904 $ 0,04139904 $ 0,04139904 Исторический минимум: $ 0,00713505 $ 0,00713505 $ 0,00713505 Текущая цена: $ 0,01072242 $ 0,01072242 $ 0,01072242 Узнайте больше о цене Galeon (GALEON)

Токеномика Galeon (GALEON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Galeon (GALEON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GALEON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GALEON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GALEON, изучите текущую цену GALEON!

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