Какова текущая цена Galeon?

Живая цена Galeon (GALEON) составляет ₽0.367984799993492976000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Galeon на рынке?

В настоящее время Galeon находится на 1622-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽345889128.9220346000000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов GALEON в обращении?

Количество токенов GALEON в обращении составляет 939954495.3217303 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Galeon за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Galeon колебалась в диапазоне от ₽0.366577932887187056000 (минимум за 24 часа) до ₽0.372435888051103408000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Galeon удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Galeon достиг максимальной цены ₽3.098029128119310336000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽0.33191587038879136000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется GALEON?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Galeon?

Текущее изменение цены 0.38% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Artificial Intelligence (AI),Healthcare,BNB Chain Ecosystem,Decentralized Science (DeSci),AI Applications. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.