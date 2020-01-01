Токеномика Degen Spartan AI (DEGENAI) Откройте для себя ключевую информацию о Degen Spartan AI (DEGENAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Degen Spartan AI (DEGENAI) Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf. Официальный сайт: https://ai16z.ai Купить DEGENAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Degen Spartan AI (DEGENAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Degen Spartan AI (DEGENAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,20M $ 2,20M $ 2,20M Общее предложение: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Оборотное предложение: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,20M $ 2,20M $ 2,20M Исторический максимум: $ 0,104815 $ 0,104815 $ 0,104815 Исторический минимум: $ 0,00171863 $ 0,00171863 $ 0,00171863 Текущая цена: $ 0,00219639 $ 0,00219639 $ 0,00219639 Узнайте больше о цене Degen Spartan AI (DEGENAI)

Токеномика Degen Spartan AI (DEGENAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Degen Spartan AI (DEGENAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEGENAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEGENAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEGENAI, изучите текущую цену DEGENAI!

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