ELX

Сеть Elixir – это новая примитивная технология, созданная для обеспечения ликвидности следующего поколения для институциональных инвесторов. Elixir поддерживает deUSD – полностью обеспеченную, приносящую доход синтетическую долларовую валюту. Elixir является самой широко принятой сетью для RWA (реальных активов): она впервые приносит средства от BlackRock, Hamilton Lane и других в DeFi через deUSD. Сеть Elixir защищена более чем 30 000 глобальными валидаторами.

Название криптовалютыELX

Макс. предложение1,000,000,000

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