Текущая цена Pareto Staked USP сегодня составляет 1,044 USD. Следите за обновлениями цены SUSP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными.

Цена Pareto Staked USP (SUSP)

Текущая цена 1 SUSP в USD:

$1,044
$1,044
0,00%1D
График цены Pareto Staked USP (SUSP) в реальном времени
Информация о ценах Pareto Staked USP (SUSP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,044
$ 1,044$ 1,044
Мин 24Ч
$ 1,044
$ 1,044$ 1,044
Макс 24Ч

$ 1,044
$ 1,044$ 1,044

$ 1,044
$ 1,044$ 1,044

$ 1,044
$ 1,044$ 1,044

$ 1,012
$ 1,012$ 1,012

--

+0,02%

+0,14%

+0,14%

Текущая цена Pareto Staked USP (SUSP) составляет $1,044. За последние 24 часа SUSP торговался в диапазоне от $ 1,044 до $ 1,044, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SUSP за все время составляет $ 1,044, а минимальная – $ 1,012.

Что касается краткосрочной динамики, SUSP изменился на -- за последний час, на +0,02% за 24 часа и на +0,14% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Pareto Staked USP (SUSP)

$ 6,73M
$ 6,73M$ 6,73M

--
----

$ 6,73M
$ 6,73M$ 6,73M

6,45M
6,45M 6,45M

6 445 871,886657271
6 445 871,886657271 6 445 871,886657271

Текущая рыночная капитализация Pareto Staked USP составляет $ 6,73M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SUSP составляет 6,45M, а общее предложение – 6445871.886657271. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,73M.

История цен Pareto Staked USP (SUSP) в USD

За сегодня изменение цены Pareto Staked USP на USD составило $ +0,00017112.
За последние 30 дней изменение цены Pareto Staked USP на USD составило $ +0,0062980344.
За последние 60 дней изменение цены Pareto Staked USP на USD составило $ +0,0141569532.
За последние 90 дней изменение цены Pareto Staked USP на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00017112+0,02%
30 дней$ +0,0062980344+0,60%
60 дней$ +0,0141569532+1,36%
90 дней$ 0--

Что такое Pareto Staked USP (SUSP)

Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification.

Источник Pareto Staked USP (SUSP)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Pareto Staked USP (USD)

Сколько будет стоить Pareto Staked USP (SUSP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Pareto Staked USP (SUSP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Pareto Staked USP.

Проверьте прогноз цены Pareto Staked USP!

SUSP на местную валюту

Токеномика Pareto Staked USP (SUSP)

Понимание токеномики Pareto Staked USP (SUSP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SUSP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pareto Staked USP (SUSP)

Сколько стоит Pareto Staked USP (SUSP) на сегодня?
Актуальная цена SUSP в USD – 1,044 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SUSP в USD?
Текущая цена SUSP в USD составляет $ 1,044. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Pareto Staked USP?
Рыночная капитализация SUSP составляет $ 6,73M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SUSP?
Циркулирующее предложение SUSP составляет 6,45M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SUSP?
SUSP достиг максимальной цены (ATH) в 1,044 USD.
Какова была минимальная цена SUSP за все время (ATL)?
SUSP достиг минимальной цены (ATL) в 1,012 USD.
Каков объем торгов SUSP?
Объем торгов за последние 24 часа для SUSP составляет -- USD.
Вырастет ли SUSP в цене в этом году?
SUSP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SUSP для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.