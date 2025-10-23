Что такое Pareto Staked USP (SUSP)

Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification.

Источник Pareto Staked USP (SUSP) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pareto Staked USP (SUSP) Сколько стоит Pareto Staked USP (SUSP) на сегодня? Актуальная цена SUSP в USD – 1,044 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SUSP в USD? $ 1,044 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SUSP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Pareto Staked USP? Рыночная капитализация SUSP составляет $ 6,73M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SUSP? Циркулирующее предложение SUSP составляет 6,45M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SUSP? SUSP достиг максимальной цены (ATH) в 1,044 USD . Какова была минимальная цена SUSP за все время (ATL)? SUSP достиг минимальной цены (ATL) в 1,012 USD . Каков объем торгов SUSP? Объем торгов за последние 24 часа для SUSP составляет -- USD . Вырастет ли SUSP в цене в этом году? SUSP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SUSP для более подробного анализа.

