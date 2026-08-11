Сколько стоит UranoToken в данный момент?

UranoToken в настоящее время торгуется по цене ₽4.3580520517697408000, с изменением цены за последние 24 часа на 0.0%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется URANO сегодня?

URANO продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Arbitrum Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol.

Насколько популярен UranoToken сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают URANO.

Чем отличается UranoToken от других криптоактивов?

Являясь частью категории Arbitrum Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol и созданным на сети --, URANO предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество URANO находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 52968485.70191229 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена UranoToken за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽4.4828478563732864000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽4.004987662126976000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.