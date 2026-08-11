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Текущая цена Flux Protocol сегодня составляет 0,00320942 USD. Рыночная капитализация FLX составляет 3 209 417 USD. Отслеживайте обновления цен FLX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Flux Protocol сегодня составляет 0,00320942 USD. Рыночная капитализация FLX составляет 3 209 417 USD. Отслеживайте обновления цен FLX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Flux Protocol (FLX)

Не в листинге

Текущая цена 1 FLX в USD:

$0,00320942
$0,00320942$0,00320942
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Flux Protocol (FLX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 05:51:45 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Flux Protocol

Текущая цена Flux Protocol (FLX) сегодня составляет $ 0,00320942 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FLX на USD составляет $ 0,00320942 за FLX.

На данный момент Flux Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 3 209 417, при оборотном предложении 268,53M FLX. В течение последних 24 часов, FLX торговался в диапазоне от $ 0,00320921 (минимум) до $ 0,00320967 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,47, тогда как исторический минимум составил $ 0,00309991.

В краткосрочной перспективе FLX изменился на -- за последний час и на -3,63% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,44.

Рыночная информация Flux Protocol (FLX)

$ 3,21M
$ 3,21M$ 3,21M

$ 1,44
$ 1,44$ 1,44

$ 3,21M
$ 3,21M$ 3,21M

268,53M
268,53M 268,53M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Flux Protocol составляет $ 3,21M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,44. Циркулируещее обращение FLX составляет 268,53M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,21M.

История цен Flux Protocol в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00320921
$ 0,00320921$ 0,00320921
Мин 24Ч
$ 0,00320967
$ 0,00320967$ 0,00320967
Макс 24Ч

$ 0,00320921
$ 0,00320921$ 0,00320921

$ 0,00320967
$ 0,00320967$ 0,00320967

$ 1,47
$ 1,47$ 1,47

$ 0,00309991
$ 0,00309991$ 0,00309991

--

-0,00%

-3,63%

-3,63%

История цен Flux Protocol (FLX) в USD

За сегодня изменение цены Flux Protocol на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Flux Protocol на USD составило $ -0,0004744517.
За последние 60 дней изменение цены Flux Protocol на USD составило $ -0,0015216149.
За последние 90 дней изменение цены Flux Protocol на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,00%
30 дней$ -0,0004744517-14,78%
60 дней$ -0,0015216149-47,41%
90 дней----

Прогноз цены Flux Protocol

Прогноз цены Flux Protocol (FLX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FLX в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Flux Protocol (FLX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Flux Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Flux Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FLX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Flux Protocol».

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Источник Flux Protocol (FLX)

Официальный веб-сайт

Категория :

Aurora EcosystemEthereum EcosystemOracle

О Flux Protocol

Какова текущая рыночная цена Flux Protocol?

Flux Protocol оценивается в ₽0.240128404906803616000, за последние 24 часа он изменился на -0.00%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у FLX?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии FLX сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Flux Protocol на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов FLX?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 268528277.09707725, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Flux Protocol?

Flux Protocol за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как FLX показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Oracle,Ethereum Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Aurora Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте Oracle,Ethereum Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Aurora Ecosystem, динамика FLX зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 05:51:45 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Flux Protocol (FLX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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