Какова текущая цена Rivalz Network?

Rivalz Network оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на 6.19%.

Насколько быстро растёт сообщество RIZ?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Rivalz Network?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Rivalz Network в секторе Artificial Intelligence (AI),Oracle,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,Base Ecosystem,AI Agents. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов RIZ?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как RIZ соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.83575562488852896000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 4989887900.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.