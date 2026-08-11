Какова текущая цена Switchboard?

Switchboard торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -12.89%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как SWTCH соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -12.89% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если SWTCH превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Switchboard показывает себя по сравнению с токенами категории Infrastructure,Oracle,Solana Ecosystem,Cross-chain Communication,Binance Alpha Spotlight,Governance,x402 Ecosystem?

В рамках сегмента Infrastructure,Oracle,Solana Ecosystem,Cross-chain Communication,Binance Alpha Spotlight,Governance,x402 Ecosystem SWTCH демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Switchboard?

Рыночная капитализация ₽5572772.0382309696000 ставит SWTCH на 6289-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется SWTCH?

Switchboard обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку SWTCH?

При наличии в обращении 160000000.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.