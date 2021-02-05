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RazorNetwork
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RAZOR
Razor Network is a decentralized oracle project. The total supply will be 1 billion, of which 400 million RAZOR tokens will be distributed to lenders as block rewards, and the remaining 600 million RAZOR will be allocated to different roles.
Обзор
Название криптовалюты
RAZOR
Время выпуска
2021-02-05 00:00:00
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Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
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