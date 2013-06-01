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Топ токенов категории Токенизированные активы Ondo по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токенизированные активы Ondo. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
SOON
SOON
SOON
$ 0.2178
-0.18%
+1.35%
-1.00%
$ 111.87M
$ 511.86K
2
$ 66.47
+0.56%
-2.62%
+3.81%
$ 93.52M
$ 1.32K
3
$ 785.21
-0.05%
-0.07%
+1.28%
$ 70.62M
$ 72.18
4
$ 880.43
+0.08%
-0.43%
-0.05%
$ 65.41M
$ 75.23
5
$ 219.7
+0.23%
-2.50%
+4.46%
$ 52.78M
$ 279.60
6
$ 778.7
+0.11%
-0.29%
+0.21%
$ 43.15M
$ 79.66
7
$ 724.3
+0.14%
-0.29%
+0.06%
$ 36.50M
$ 80.40
8
$ 31.8
+0.03%
+0.86%
-1.06%
$ 30.81M
$ 1.90K
9
$ 59.44
+0.44%
+2.57%
+10.52%
$ 26.81M
$ 1.52K
10
$ 213.65
+0.16%
-3.79%
-1.17%
$ 25.35M
$ 324.90
11
$ 357.48
+0.43%
-0.23%
-5.94%
$ 24.86M
$ 162.10
12
$ 330.39
+0.22%
-0.65%
+1.06%
$ 20.78M
$ 180.66
13
$ 85.64
-0.33%
+0.55%
-0.70%
$ 18.97M
$ 650.90
14
$ 102.98
-0.26%
-2.07%
+1.28%
$ 17.52M
$ 535.21
15
$ 92.4
+0.18%
+2.13%
+2.52%
$ 15.79M
$ 626.74
16
$ 507.87
0.00%
+1.10%
+2.35%
$ 14.89M
$ 423.46
17
$ 101.36
-0.05%
-0.17%
-0.31%
$ 14.31M
$ 551.06
18
$ 310.03
+1.05%
-1.16%
-0.04%
$ 13.74M
$ 185.06
19
$ 18.23
+0.17%
-1.35%
-1.62%
$ 13.20M
$ 3.19K
20
$ 82.36
+0.04%
+1.15%
+8.89%
$ 13.10M
$ 695.98
21
$ 169.66
-0.11%
+0.07%
-0.07%
$ 12.74M
$ 341.27
22
$ 98.95
+0.43%
-3.10%
+0.05%
$ 12.41M
$ 669.93
23
$ 111.59
+0.20%
-0.34%
+1.80%
$ 11.62M
$ 507.77
24
$ 110.83
-0.20%
+0.66%
-0.84%
$ 11.09M
$ 516.09
25
$ 427.1
-0.11%
+0.43%
+0.69%
$ 10.43M
$ 131.27
26
$ 98.25
-0.13%
-6.01%
-0.88%
$ 9.95M
$ 623.47
27
$ 478.98
-0.04%
-1.12%
-0.07%
$ 9.89M
$ 120.45
28
$ 81.47
-0.36%
-0.49%
-0.06%
$ 9.80M
$ 716.25
29
$ 499.29
-0.15%
+1.07%
-0.52%
$ 9.48M
$ 112.83
30
$ 277.12
+0.04%
+1.04%
-0.26%
$ 7.57M
$ 212.28
31
$ 271.02
-0.06%
-5.02%
+0.64%
$ 7.56M
$ 219.68
32
$ 66.01
+0.18%
-0.94%
+0.06%
$ 7.39M
$ 832.52
33
$ 425.01
-0.09%
-1.83%
+0.92%
$ 7.03M
$ 132.28
34
$ 73.93
-0.21%
+0.15%
-0.44%
$ 6.89M
$ 806.29
35
$ 596.67
+0.10%
-0.16%
+1.30%
$ 6.86M
$ 100.70
36
$ 149.57
+0.26%
-3.95%
-0.93%
$ 6.44M
$ 374.25
37
$ 152.34
+0.23%
+3.17%
+5.31%
$ 6.12M
$ 369.77
38
$ 227.61
+0.12%
-0.29%
-0.23%
$ 5.61M
$ 254.02
39
$ 1,224.53
+0.35%
+2.71%
+9.23%
$ 5.33M
$ 47.90
40
$ 135.33
+1.01%
-1.19%
+13.77%
$ 5.20M
$ 1.22K
41
$ 1,258.24
-0.18%
+3.02%
-9.49%
$ 4.85M
$ 56.38
42
$ 98.63
+0.13%
-0.23%
+2.05%
$ 4.79M
$ 561.44
43
$ 613.59
+0.03%
+3.15%
+2.53%
$ 4.70M
$ 96.20
44
$ 59.17
-0.15%
+6.94%
+7.66%
$ 4.35M
$ 1.05K
45
$ 94.24
+0.78%
+0.29%
+1.76%
$ 4.23M
$ 649.79
46
$ 88.25
-0.06%
+0.16%
+0.37%
$ 4.03M
$ 611.87
47
$ 175.73
-0.09%
+1.54%
+9.44%
$ 4.01M
$ 367.89
48
$ 166.93
+0.27%
-1.20%
+2.11%
$ 3.57M
$ 363.73
49
$ 133.01
-0.48%
+1.37%
+2.76%
$ 3.55M
$ 454.34
50
$ 301.42
-0.44%
+0.27%
-0.12%
$ 3.51M
$ 176.88

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Токенизированные активы Ondo и почему они так популярны?
Токены категории Токенизированные активы Ondo представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 226 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.05B.
Какой токен из категории Токенизированные активы Ondo демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Токенизированные активы Ondo, отслеживаемых на MEXC, ACHRON продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 12.54% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Токенизированные активы Ondo находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 226 токенов категории Токенизированные активы Ondo, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токенизированные активы Ondo относятся SOON, CRCLON, IVVON. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Токенизированные активы Ondo?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токенизированные активы Ondo составляет примерно $1.05B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токенизированные активы Ondo, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.