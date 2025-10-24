Что такое KONA (KONA)

Kona is a leading DeFi project on Abstract, focused on bringing trading, lending, and yield primitives to the consumer chain. The Kona app is powered by the KONA token, which has a variety of use cases on the platform. First, KONA can be staked to earn stablecoin yield from fees generated on the Kona app. Second, KONA can be locked in a vote escrow-style system to direct the distribution of Kona Points to liquidity providers on the Kona app. Finally, KONA is partially burned from fees generated on the Kona app. Kona is built by the KittyPunch team, who has created the leading DeFi infrastructure on the Flow blockchain.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о KONA (KONA) Сколько стоит KONA (KONA) на сегодня? Актуальная цена KONA в USD – 39,35 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KONA в USD? $ 39,35 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KONA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация KONA? Рыночная капитализация KONA составляет $ 426,10K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KONA? Циркулирующее предложение KONA составляет 10,84K USD . Какова была максимальная цена (ATH) KONA? KONA достиг максимальной цены (ATH) в 109,49 USD . Какова была минимальная цена KONA за все время (ATL)? KONA достиг минимальной цены (ATL) в 31,62 USD . Каков объем торгов KONA? Объем торгов за последние 24 часа для KONA составляет -- USD . Вырастет ли KONA в цене в этом году? KONA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KONA для более подробного анализа.

