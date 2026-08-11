Какова текущая цена GRX Chain?

GRX Chain торгуется по цене ₽976.418923329360000, за последние 24 часа его цена изменилась на --%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH GRX Chain составляет ₽1594.443467904112000, тогда как ATL — ₽64.9492169600394064000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка GRX?

Рыночная капитализация составляет ₽9285377635.4178748608000, что ставит актив на 223-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие GRX Chain на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле GRX.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 9512395.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится GRX Chain?

GRX Chain входит в классификацию Centralized Exchange (CEX) Token, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность GRX?

Работа в сети -- позволяет GRX использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.