Какова текущая цена XCoin?

XCoin оценивается в ₽26.2297505879065440000, за сегодняшний день она изменилась на -0.05%.

Насколько быстро растёт сообщество BEXC?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену XCoin?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль XCoin в секторе Exchange-based Tokens,Centralized Exchange (CEX) Token. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов BEXC?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как BEXC соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽27.7738961681174000000, а ATL — ₽14.4298567716307760000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 700287.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.