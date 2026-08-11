Сегодняшняя цена ZND Token

Текущая цена ZND Token (ZND) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZND на USD составляет $ 0 за ZND.

На данный момент ZND Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 17 293,13, при оборотном предложении 178,46M ZND. В течение последних 24 часов, ZND торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,8381, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ZND изменился на -- за последний час и на +6,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация ZND Token (ZND)

Рыночная капитализация $ 17,29K$ 17,29K $ 17,29K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 67,21K$ 67,21K $ 67,21K Оборотное предложение 178,46M 178,46M 178,46M Общее предложение 693 541 268,0 693 541 268,0 693 541 268,0

Текущая рыночная капитализация ZND Token составляет $ 17,29K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ZND составляет 178,46M, а общее предложение – 693541268.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 67,21K.