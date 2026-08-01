Какова текущая цена ARI?

Живая цена ARI (ARI) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает ARI на рынке?

В настоящее время ARI находится на 6007-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽6529119.4580086720000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов ARI в обращении?

Количество токенов ARI в обращении составляет 479632972.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен ARI за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена ARI колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько ARI удалён от своего максимума и минимума за всё время?

ARI достиг максимальной цены ₽0.749623985350242800000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется ARI?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для ARI?

Текущее изменение цены -3.56% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Exchange-based Tokens,Centralized Exchange (CEX) Token,Base Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.