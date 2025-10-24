Текущая цена Tokenize Xchange сегодня составляет 2,1 USD. Следите за обновлениями цены TKX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TKX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Tokenize Xchange сегодня составляет 2,1 USD. Следите за обновлениями цены TKX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TKX прямо сейчас на MEXC.

Цена Tokenize Xchange (TKX)

Не в листинге

Текущая цена 1 TKX в USD:

$2,1
+0,30%1D
USD
График цены Tokenize Xchange (TKX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:07:12 (UTC+8)

Информация о ценах Tokenize Xchange (TKX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 2,04
Мин 24Ч
$ 2,11
Макс 24Ч

$ 2,04
$ 2,11
$ 50,43
$ 0,111255
+0,23%

+0,42%

-2,23%

-2,23%

Текущая цена Tokenize Xchange (TKX) составляет $2,1. За последние 24 часа TKX торговался в диапазоне от $ 2,04 до $ 2,11, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TKX за все время составляет $ 50,43, а минимальная – $ 0,111255.

Что касается краткосрочной динамики, TKX изменился на +0,23% за последний час, на +0,42% за 24 часа и на -2,23% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Tokenize Xchange (TKX)

$ 167,74M
--
$ 209,68M
80,00M
100 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Tokenize Xchange составляет $ 167,74M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TKX составляет 80,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 209,68M.

История цен Tokenize Xchange (TKX) в USD

За сегодня изменение цены Tokenize Xchange на USD составило $ +0,00880618.
За последние 30 дней изменение цены Tokenize Xchange на USD составило $ -1,1900504700.
За последние 60 дней изменение цены Tokenize Xchange на USD составило $ -1,2541382700.
За последние 90 дней изменение цены Tokenize Xchange на USD составило $ -7,070716828998165.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00880618+0,42%
30 дней$ -1,1900504700-56,66%
60 дней$ -1,2541382700-59,72%
90 дней$ -7,070716828998165-77,10%

Что такое Tokenize Xchange (TKX)

Tokenize Xchange is a fully integrated cryptocurrency exchange that offers both individuals and institutional investors a frictionless and un-sophisticated user experience. The platform will serve as not only a financial tool but also as an educational and communal instrument in proliferating the values and ideas that the blockchain has to offer. The TKX token can be used to pay transaction fees for any trades on the platform, doing so will allow for significant reductions in the fees.

The TKX token is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Tokenize Xchange (TKX)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Tokenize Xchange (USD)

Сколько будет стоить Tokenize Xchange (TKX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Tokenize Xchange (TKX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Tokenize Xchange.

Проверьте прогноз цены Tokenize Xchange!

TKX на местную валюту

Токеномика Tokenize Xchange (TKX)

Понимание токеномики Tokenize Xchange (TKX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TKX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Tokenize Xchange (TKX)

Сколько стоит Tokenize Xchange (TKX) на сегодня?
Актуальная цена TKX в USD – 2,1 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TKX в USD?
Текущая цена TKX в USD составляет $ 2,1. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Tokenize Xchange?
Рыночная капитализация TKX составляет $ 167,74M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TKX?
Циркулирующее предложение TKX составляет 80,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TKX?
TKX достиг максимальной цены (ATH) в 50,43 USD.
Какова была минимальная цена TKX за все время (ATL)?
TKX достиг минимальной цены (ATL) в 0,111255 USD.
Каков объем торгов TKX?
Объем торгов за последние 24 часа для TKX составляет -- USD.
Вырастет ли TKX в цене в этом году?
TKX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TKX для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Tokenize Xchange (TKX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.