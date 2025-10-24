Что такое Tokenize Xchange (TKX)

Tokenize Xchange is a fully integrated cryptocurrency exchange that offers both individuals and institutional investors a frictionless and un-sophisticated user experience. The platform will serve as not only a financial tool but also as an educational and communal instrument in proliferating the values and ideas that the blockchain has to offer. The TKX token can be used to pay transaction fees for any trades on the platform, doing so will allow for significant reductions in the fees. The TKX token is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.

Источник Tokenize Xchange (TKX) Whitepaper Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Tokenize Xchange (TKX) Сколько стоит Tokenize Xchange (TKX) на сегодня? Актуальная цена TKX в USD – 2,1 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TKX в USD? $ 2,1 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TKX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Tokenize Xchange? Рыночная капитализация TKX составляет $ 167,74M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TKX? Циркулирующее предложение TKX составляет 80,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) TKX? TKX достиг максимальной цены (ATH) в 50,43 USD . Какова была минимальная цена TKX за все время (ATL)? TKX достиг минимальной цены (ATL) в 0,111255 USD . Каков объем торгов TKX? Объем торгов за последние 24 часа для TKX составляет -- USD . Вырастет ли TKX в цене в этом году? TKX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TKX для более подробного анализа.

