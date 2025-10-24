Что такое Nyan Heroes (NYAN)

Nyan Heroes is a team-based hero shooter featuring cats piloting mechs. Master unique abilities and advanced feline movement. Customize your mech loadout with weapons and mods. Even after your mech falls in combat, your cat skills can still turn the tide of battle for your team!

Источник Nyan Heroes (NYAN) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Nyan Heroes (NYAN)

Понимание токеномики Nyan Heroes (NYAN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NYAN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nyan Heroes (NYAN) Сколько стоит Nyan Heroes (NYAN) на сегодня? Актуальная цена NYAN в USD – 0,0025035 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NYAN в USD? $ 0,0025035 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NYAN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Nyan Heroes? Рыночная капитализация NYAN составляет $ 367,13K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NYAN? Циркулирующее предложение NYAN составляет 146,35M USD . Какова была максимальная цена (ATH) NYAN? NYAN достиг максимальной цены (ATH) в 0,457078 USD . Какова была минимальная цена NYAN за все время (ATL)? NYAN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов NYAN? Объем торгов за последние 24 часа для NYAN составляет -- USD . Вырастет ли NYAN в цене в этом году? NYAN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NYAN для более подробного анализа.

