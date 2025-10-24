Что такое Cryowar (CWAR)

Cryowar is a Solana based, NFT, PvPvP, fast-paced gaming arena meta-verse which is built on the Unreal Engine. PvPvP game built on both mobile and PC (rapidly growing economies). It introduced the best practices of the blockchain world of DAO voting, NFTs, and decentralized finance and Play-To-Earn. Cryowar has been in development for three years. Play-to-Earn, Deflationary Mechanisms, High-Octane Gameplay, Solana and DAO Governance are just some of the functionalities we will start with but our long term vision it to expand further and make Cryowar the Champions League of Crypto where players using different blockchain network and NFTs to fight together.

Источник Cryowar (CWAR) Официальный веб-сайт

Сколько будет стоить Cryowar (CWAR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Cryowar (CWAR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Cryowar.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Cryowar (CWAR) Сколько стоит Cryowar (CWAR) на сегодня? Актуальная цена CWAR в USD – 0,00131592 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CWAR в USD? $ 0,00131592 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CWAR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Cryowar? Рыночная капитализация CWAR составляет $ 396,70K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CWAR? Циркулирующее предложение CWAR составляет 301,36M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CWAR? CWAR достиг максимальной цены (ATH) в 6,29 USD . Какова была минимальная цена CWAR за все время (ATL)? CWAR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов CWAR? Объем торгов за последние 24 часа для CWAR составляет -- USD . Вырастет ли CWAR в цене в этом году? CWAR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CWAR для более подробного анализа.

