DARK

$DARK – это проект ИИ, GameFi и инфраструктуры под руководством @edgarpavlovsky (основатель @mtndao). Это не просто мемкоин – это новатор в области применения реального ИИ. Команда запустила DARK Games, игровую вселенную, где сражаются только ИИ. Люди не играют – они делают ставки на исход, спонсируют ИИ и разрабатывают стратегии. В кои-то веки ИИ оказался в центре внимания.

Название криптовалютыDARK

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение$DARK – это проект ИИ, GameFi и инфраструктуры под руководством @edgarpavlovsky (основатель @mtndao). Это не просто мемкоин – это новатор в области применения реального ИИ. Команда запустила DARK Games, игровую вселенную, где сражаются только ИИ. Люди не играют – они делают ставки на исход, спонсируют ИИ и разрабатывают стратегии. В кои-то веки ИИ оказался в центре внимания.

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