Полкэйти — это новая полностью автономная платформа NFT на основе контрактов, которая позволяет вам инвестировать в виртуальные активы в виде виртуального города.

Какова текущая цена Polkacity?

Polkacity оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на --%.

Насколько быстро растёт сообщество POLC?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Polkacity?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Polkacity в секторе Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Ethereum Ecosystem,Shooting Games,Action Games. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов POLC?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как POLC соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽211.731769562320000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 190025935.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.