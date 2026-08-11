Какова текущая цена торговли Seraph?

Seraph (SERAPH) в настоящее время оценивается в ₽0.26252838083119648000 RUB, что отражает изменение цены на уровне 0.61% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены Seraph сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,RPG,Gaming Utility Token,Action Games. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по SERAPH?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение Seraph на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #2746 место по рыночной капитализации, составляющей ₽83625768.1329768544000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов SERAPH?

При наличии 318540892.0 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой Seraph?

Диапазон цен между ₽0.259104520510611776000 и ₽0.263656698436843712000 за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как Seraph сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,RPG,Gaming Utility Token,Action Games, SERAPH продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.