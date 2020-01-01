Токеномика Brain Worms (BWORM) Откройте для себя ключевую информацию о Brain Worms (BWORM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Brain Worms (BWORM) Brain Worms is an onchain game built on Base, the L2 on Ethereum. It's an ERC-404 token Официальный сайт: https://delcomplex.com/brainworms Купить BWORM сейчас!

Токеномика и анализ цен Brain Worms (BWORM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Brain Worms (BWORM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 113,33K $ 113,33K $ 113,33K Общее предложение: $ 2,95K $ 2,95K $ 2,95K Оборотное предложение: $ 2,95K $ 2,95K $ 2,95K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 113,33K $ 113,33K $ 113,33K Исторический максимум: $ 1 663,45 $ 1 663,45 $ 1 663,45 Исторический минимум: $ 31,58 $ 31,58 $ 31,58 Текущая цена: $ 38,42 $ 38,42 $ 38,42 Узнайте больше о цене Brain Worms (BWORM)

Токеномика Brain Worms (BWORM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Brain Worms (BWORM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BWORM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BWORM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BWORM, изучите текущую цену BWORM!

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