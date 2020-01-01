Токеномика Baseape (BAPE) Откройте для себя ключевую информацию о Baseape (BAPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baseape (BAPE) What is the project about? The Baseape project aims to introduce individuals to the Base ecosystem through its fun and friendly mascot, Baseape! The project is community owned and managed, with strict limits on individual holdings to promote decentralization and widespread adoption. What makes your project unique? By leveraging the power of memes and community-driven content creation, Baseape aims to increase awareness and understanding of the Baseape universe, serving as a guide and companion to all Baseapeauts along the way! History of your project. We have completed the DApp's staking feature and will release it in the next few days. After 18 hours of launching, we've got over 450 holders with 4,000 transactions and a trading volume of $986,000. The ownership of the contract has been renounced and the Liquidity Pool tokens have been locked. Официальный сайт: https://www.baseape.org/ Купить BAPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Baseape (BAPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baseape (BAPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 71,53K $ 71,53K $ 71,53K Исторический максимум: $ 0,0028866 $ 0,0028866 $ 0,0028866 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Baseape (BAPE)

Токеномика Baseape (BAPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baseape (BAPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAPE, изучите текущую цену BAPE!

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