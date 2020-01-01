Токеномика AxonDAO Governance Token (AXGT) Откройте для себя ключевую информацию о AxonDAO Governance Token (AXGT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AxonDAO Governance Token (AXGT) AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms Официальный сайт: https://axondao.io Whitepaper: https://axondao.gitbook.io/whitepaper_axondao_axgt/ Купить AXGT сейчас!

Токеномика и анализ цен AxonDAO Governance Token (AXGT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AxonDAO Governance Token (AXGT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 34,10M $ 34,10M $ 34,10M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 449,03M $ 449,03M $ 449,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 75,94M $ 75,94M $ 75,94M Исторический максимум: $ 0,971095 $ 0,971095 $ 0,971095 Исторический минимум: $ 0,03650915 $ 0,03650915 $ 0,03650915 Текущая цена: $ 0,075935 $ 0,075935 $ 0,075935 Узнайте больше о цене AxonDAO Governance Token (AXGT)

Токеномика AxonDAO Governance Token (AXGT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AxonDAO Governance Token (AXGT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AXGT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AXGT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AXGT, изучите текущую цену AXGT!

Прогноз цены AXGT Хотите узнать, куда может двигаться AXGT? Наша страница прогноза цены AXGT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AXGT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!