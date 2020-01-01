Токеномика Avant Staked USD (SAVUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Avant Staked USD (SAVUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Avant Staked USD (SAVUSD) Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing. Официальный сайт: https://www.avantprotocol.com/ Купить SAVUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Avant Staked USD (SAVUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Avant Staked USD (SAVUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 70,00M $ 70,00M $ 70,00M Общее предложение: $ 66,63M $ 66,63M $ 66,63M Оборотное предложение: $ 66,63M $ 66,63M $ 66,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 70,00M $ 70,00M $ 70,00M Исторический максимум: $ 1,064 $ 1,064 $ 1,064 Исторический минимум: $ 0,937701 $ 0,937701 $ 0,937701 Текущая цена: $ 1,051 $ 1,051 $ 1,051 Узнайте больше о цене Avant Staked USD (SAVUSD)

Токеномика Avant Staked USD (SAVUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Avant Staked USD (SAVUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAVUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAVUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAVUSD, изучите текущую цену SAVUSD!

Прогноз цены SAVUSD Хотите узнать, куда может двигаться SAVUSD? Наша страница прогноза цены SAVUSD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SAVUSD прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!