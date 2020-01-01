Токеномика Avant Staked USD (SAVUSD)

Токеномика Avant Staked USD (SAVUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о Avant Staked USD (SAVUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Avant Staked USD (SAVUSD)

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart.

Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape:

Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities.

Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security.

Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources.

Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing.

Официальный сайт:
https://www.avantprotocol.com/

Токеномика и анализ цен Avant Staked USD (SAVUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Avant Staked USD (SAVUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 70,00M
$ 70,00M$ 70,00M
Общее предложение:
$ 66,63M
$ 66,63M$ 66,63M
Оборотное предложение:
$ 66,63M
$ 66,63M$ 66,63M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 70,00M
$ 70,00M$ 70,00M
Исторический максимум:
$ 1,064
$ 1,064$ 1,064
Исторический минимум:
$ 0,937701
$ 0,937701$ 0,937701
Текущая цена:
$ 1,051
$ 1,051$ 1,051

Токеномика Avant Staked USD (SAVUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Avant Staked USD (SAVUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SAVUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SAVUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAVUSD, изучите текущую цену SAVUSD!

Прогноз цены SAVUSD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.